الجزيرة الإماراتي يتعاقد رسميا مع المصري محمد النني

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أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده مع المصري محمد النني لاعب نادي آرسنال الإنقليزي السابق في صفقة انتقال لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وكشف نادي الجزيرة - عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عن انضمام الدولي المصري محمد النني للفريق بشكل رسمي دون الكشف عن مدة التعاقد والتفاصيل المالية.

ويشارك محمد النني مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

ولعب محمد النني لنادي أرسنال لمدة 8 سنوات منذ قدومه من نادي بازل السويسري في عام 2016، وتوج مع "المدفعجية" بثلاثة ألقاب محلية وهي كأس الاتحاد الإنقليزي وبطولتين لكأس الدرع الخيرية.



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