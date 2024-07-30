الإعلان عن قائمة المتوجين على المستوى الوطني في مسابقة " تحدي القراءة العربي" في دورتها الثامنة

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أعلن، اليوم الثلاثاء، عن قائمة المتوجين على المستوى الوطني في مسابقة " تحدي القراءة العربي" في دورتها الثامنة وذلك خلال حفل أقيم بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس.

وأسفرت نتائج مسابقة " تحدي القراءة العربي" عن فوز التلميذة غفران الجلاصي عن المندوبية الجهوية للتربية بزغوان بالمرتبة الأولى تليها في المرتبة الثانية التلميذة آية ببو عن المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 لتؤول المرتبة الثالثة للتلميذ محمد عمرو البدوي من المندوبية الجهوية للتربية تونس 2 .



وقالت الفائزة بالمرتبة الأولى غفران الجلاصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنها حلمت كثيرا بهذه اللحظة والتي اعتبرتها تتويجا لمجهودات سنوات من القراءة ومن المشاركة في هذه المبادرة وذلك منذ انطلاقتها الاولى.



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وفاز ببقية المراتب العشرة المؤهلة للنهائيات والتي ستحتضنها مدينة دبي خلال شهر أكتوبر المقبل كل من أنس النوالي /بنزرت / وحنين الباجي /باجة/ وبراءة بن هنية /قبلي/ ونورسين بلعيد /صفاقس/ ويوسف السالمي / أريانة / وآمنة حلاس / أريانة/ وأريج محمود / المنستير/.



كما تأهل عن ذوي الإعاقة كل من لؤي الشريف والذي فاز بالمرتبة الأولى من بن عروس ومحمد بن سليمان من قابس وهديل عبد الرحيم من قبلي.



وقال فوزان الخالدي مدير إدارة المؤسسات بمبادرة " تحدي القراءة العربي" أن 128 الف تلميذ وتلميذة من تونس شاركوا في مسابقة تحدي القراءة العربي من حوالي 5000 مدرسة موزعين على كامل انحاء الجمهورية التونسية مؤكدا أن أعداد المشاركين تتضاعف تقريبا كل دورة.



وتابع الخالدي أن هذه المبادرة التي أطلقتها دولة الامارات تهدف إلى تشجيع الإقبال على المطالعة لدى التلاميذ من مختلف الأعمار بغاية تطوير الملكات اللغوية لديهم وتمكينهم من زاد معرفي ولغوي يطور معارفهم في شتى المجالات مشيرا إلى أن الدورة الثامنة شهدت مشاركة 28 مليون تلميذ وتلميذة من حوالي 50 دولة موزعة على كامل أرجاء العالم .



من جهتها بينت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية والمنسقة العامة للمبادرة في المرحلة الابتدائية نادية العياري أن ما يميز مشاركة تونس في هذه المبادرة هو توسع دائرة المشاركين فيها بعد انجاز تقييم قامت به التنسيقية للدورات السابقة وفتح الباب للملاحظات من خلال الاستبيان الذي شمل الآلاف من التلاميذ ورسم خطة عمل للترغيب في المشاركة في هذه المبادرة والترغيب في القراءة والمطالعة وانجاز تلاخيص حسب الجوازات الخمس التي تم إعدادها للغرض.



يذكر انه تم خلال الحفل الختامي الإعلان كذلك عن قائمة المشرفين المثاليين والمدارس المتميزة خلال هذه الدورة .



وتضمن الحفل الاختتامي الى جانب توزيع جوائز التميز وتتويج الفائزين تقديم عرض ترحيبي أمنته المدرسة الابتدائية بالسواسي الى جانب عرض اوبيرات بعنوان " اقرأ لترتقي" من انجاز معهد السواسي والمدرسة الاعدادية الزرلي بالمهدية .