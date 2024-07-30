زغوان: انطلاق أشغال إعادة تهيئة 3 مناطق سقوية بالناظور

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شرعت مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بولاية زغوان، موفى الأسبوع المنقضي، في تنفيذ أشغال إعادة تهيئة المناطق السقوية الرقبة والناظور3 والناظور5، وذلك ضمن عنصر تطوير البنية التحتية للقطاع الفلاحي، الذي ينجز بالجهة في إطار مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية.



وذكر رئيس دائرة المناطق السقوية فؤاد السعيدي لصحفي "وات" أنه تم تخصيص اعتماد جملي بقيمة 3 مليون دينار، لإنجاز الأشغال، منها 1ر2 مليون مليون دينار لتغيير شبكات الري وصيانة الخزانات وإعادة تهيئة المنشآت المائية، و930 ألف دينار لتجديد تجهيزات محطات الضخ وصيانة محركاتها





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وأفاد بأن المساحة الجملية للمناطق الثلاث تبلغ حوالي 170 هكتارا يشرف على استغلالها 115 فلاحا في زراعات مختلفة أهمها البطاطا والطماطم والقرعيات، وذكر أن معتمدية الناظور تتصدر الجهة في إنتاج هذه الزراعات وتساهم عبر كافة المناطق السقوية العمومية والخاصة في تأمين تزويد السوق بأغلب أصناف الخضر والغلال، مشيرا إلى أن مدة الأشغال في عنصر الهندسة الريفية حددت بستة أشهر، وإعادة تجهيز محطات الضخ بثلاثة أشهر.