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الرماية بالقوس والسهم : التونسية رحاب الوليد تنسحب من الدور 32

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رحاب الوليد
Publié le Mardi 30 Juillet 2024 - 20:16 قراءة: 0 د, 15 ث
      
انسحبت التونسية رحاب الوليد مساء اليوم الثلاثاء من الدور 32 من منافسات الرماية بالقوس والسهم ضمن منافسات الالعاب الاولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس الى غاية يوم 11 اوت القادم وذلك عقب خسارتها امام الصينية يانغ شاولي بنتيجة 3 - 7 .
وكانت الرامية التونسية انهت الدور الترتيبي في المركز 62.


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