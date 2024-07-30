الرماية بالقوس والسهم : التونسية رحاب الوليد تنسحب من الدور 32

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انسحبت التونسية رحاب الوليد مساء اليوم الثلاثاء من الدور 32 من منافسات الرماية بالقوس والسهم ضمن منافسات الالعاب الاولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس الى غاية يوم 11 اوت القادم وذلك عقب خسارتها امام الصينية يانغ شاولي بنتيجة 3 - 7 .

وكانت الرامية التونسية انهت الدور الترتيبي في المركز 62.