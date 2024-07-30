الكانوي كاياك - سلالوم : التونسي سليم الجماعي يتاهل الى الدور نصف النهائي

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تمكن لاعب الكانوي كاياك التونسي سليم الجماعي من ضمان التاهل الى الدور نصف النهائي من مسابقة كانوي كاياك سلالوم ضمن منافسات الالعاب الاولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس الى غاية 11 اوت القادم .



وانهى الجماعي التصفيات (الجولة الاولى والثانية)، اليوم الثلاثاء، في المركز السابع عشر من مجموع 24 متسابقا.

يذكر ان افضل 20 متسابقا يتاهلون الى الدور نصف النهائي المقرر يوم الخميس 1 اوت القادم.