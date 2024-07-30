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ملاكمة : خلود الحليمي تواجه في ثمن النهائي التركية اسراء يلديز

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خلود الحليمي
Publié le Mardi 30 Juillet 2024 - 13:50 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تواجه الملاكمة التونسي خلود الحليمي التركية اسراء يلديز في الدور ثمن النهائي لوزن تحت 57 كلغ ضمن دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.
وكانت خلود الحليمي معفاة من خوض الدور السادس عشر بينما تاهلت اسراء يلديز على حساب المالية كامارا مارين 5-صفر.
وستقام مباراة خلود الحليمي واسراء يلديز يوم الجمعة المقبل على الساعة 15 و02 دق.


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