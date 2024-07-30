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أولمبياد باريس 2024 (الجمباز): اليابان تحرز ذهبية المسابقة الكاملة للفرق عند الرجال

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أولمبياد باريس 2024
Publié le Mardi 30 Juillet 2024 - 11:01 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أحرزت اليابان ذهبية المسابقة الكاملة للفرق عند الرجال في الجمباز في اطار أولمبياد باريس 2024، معززة رقمها القياسي باللقب الأولمبي الثامن في هذه المسابقة.
وأحرزت اليابان اللقب الأول سنة 1960، ثم توجت به في النسخ الأربع التالية وسنتي 2004 و2016، قبل أن تكتفي بالفضية في طوكيو قبل ثلاثة أعوام.
وجمعت اليابان 259.594 نقطة عبر رياضييها الخمسة في المسابقات الست (حركات أرضية وحصان الحلق وحصان القفز وجهاز الحلق وحصان القفز وعارضة التوازن)، بقيادة دايكي هاشيموتو، الفائز بذهبتين فرديتين في طوكيو 2020+1 (المسابقة الكاملة فردي وعارضة التوازن).
ورفع هاشيموتو بذلك رصيده إلى أربع ميداليات مع اضافة فضية المسابقة الكاملة للفرق في العاصمة اليابانية طوكيو.
...

وكانت الفضية من نصيب الصين التي جمعت 259.062 نقطة، فيما كانت البرونزية من نصيب الولايات المتحدة (257.793).


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