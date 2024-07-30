الاتحاد الدولي لكرة القدم يتسلم ملفات استضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/fifahq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم امس الاثنين أنه تسلم عروض استضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم، وذلك بعد انتهاء عملية تقديم ملفات الترشحالعطاءات لاستضافة النسختين.



وقال الفيفا في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي إن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وماتياس غرافستروم الأمين العام للاتحاد تسلما عروض الاستضافة من اتحادات الدول المعنية.





...



وقدم كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ورئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو غوميز والأمين العام للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم ألفارو دي ميغيل كاسانوفا عروض استضافة بطولة كأس العالم نسخة عام 2030.

وأضاف البيان كذلك أن رؤساء اتحادات كرة القدم الأرجنتينية والباراغوايانية والأوروغوايانية، قدموا عروض الاحتفال المئوي للبطولة والذي يتوقع أن يكون جزءا من نسخة عام 2030.

كما سلم وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عرض استضافة بطولة كأس العالم 2034.

وقال إنفانتينو "يمثل تقديم عروض الاستضافة نقطة فارقة في عمليات عروض استضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم، حيث نهدف إلى تنظيم احتفالات مميزة لكرة القدم والإنسانية".

وأضاف "لقد قدمت الدول السبع الكثير لكرة القدم بالفعل، فتتمتع هذه الدول بشغف عظيم للعبة ومهارات تنظيمية رائعة ورؤية مشتركة حول ما ينبغي أن تنطوي عليه كرة القدم وقيمها. وبالمثل، تثبت عمليات عروض الاستضافة هذه أن كرة القدم توحد العالم".

وأشار بيان الفيفا إلى أنه ستنشر عروض الاستضافة والمستندات المصاحبة لها على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الموعد النهائي الرسمي للتقديم غدا الاربعاء. وسيجري الاتحاد تقييما لعروض الاستضافة وينشر تقرير التقييم في الربع الأخير من العام الجاري.

وفي حال استيفاء متطلبات الاستضافة، سيتخذ كونغرس الفيفا قرارا حول تعيين الدول المستضيفة لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم في وقت لاحق من هذا العام.