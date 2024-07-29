فارس الفرجاني: توجت لاني قمت بمراجاعات وقررت ان اكون "كما انا" دون التاثر بطرق مبارزة الاخرين

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الالعاب الاولمبية قال البطل الاولمبي المبارز فارس الفرجاني حامل الميدالية الفضية في مسابقة المبارزة(سيف سابر) ضمن دورة الالعاب الاولمبية بباريس في تصريح صحفي اليوم " بعد مشاركة سابقة في الالمبياد لم اكن موفقا فيها نجحت هذه المرة في دورة العاب باريس 2024 في الفوز بميدالية فضية حلمت بها منذ سنوات " .



واضاف " قمت بمراجعات في ما يتعلق بطريقة لعبي في مشاركات سابقة في الدورات خلال السنوات الاخيرة والتي عرفت فيها بعض الصعوبات فوجدت اني كنت احيانا اتاثر بهذا وذاك في ما يتعلق بطريقة لعبه من خلال متابعاتي على شبكات التواصل الاجتماعي لكني في لحظة معينة قررت ان اعول على نفسي وان اكون "كما انا" وفيا لطريقة مبارزتي دون ان اتاثر بالاخرين وهو ما ساعدني على كسب التحدي.





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واوضح في تصريح صحفي انه كان مركزا في كل المقابلات التي خاضها في الدورة الاولمبية ولم يفكر ابدا في ما مضى قبلها من مقابلات بل انه الى حد الان لا يريد العودة لمشاهدة مبارياته السابقة التي خاضها. وقد كان مقتنعا بانه وجب عليه التركيز على الحاضر.



وقال "لقد لاحظت انه عندما العب امام منافسي بطريقة لمسة بلمسة انسى تطور النتيجة وقد اسجل احيانا "رومنتاد" في النتيجة خلال سير النزال دون ان اشعر بذلك وقد ساعدتني تلك الطريقة على تحقيق نتيجة ايجابية .



واعرب الفرجاني عن اعتزازه بما حققه من تتويج اولمبي متوجها بالشكر الى الاطار الفني والى والديه ومحيطه العائلي وكل التونسيين الذين ساندونه.

وقال "انا فخور لاني شرفت بلادي في الاولمبياد.



ومن جهة اخرى افاد الفرجاني سيعود الى تونس ظهر يوم الاربعاء

