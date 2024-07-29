الكاف: اتخاذ اجراءات بسبب وضعية المياه الصعبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66268c0e389582.86120292_jnqelfiophgkm.jpg width=100 align=left border=0>

وصف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية الكاف كمال الدريدي، اليوم الاثنين، وضعية المياه بالجهة ب"الصعبة" في ظل انخفاض منسوب المياه بالمائدة المائية وفي السدود والعيون، وهو ما دعا الى اتخاذ إجراءات لتقسيط توزيع المياه الصالحة للشرب بالمدن والأرياف وإلى منع الزراعات السقوية الصيفية.

وقال الدريدي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن كميات المياه المخزنة بسد ملاق، انخفضت إلى أقل من 09 مليون متر مكعب، مقابل أكثر من 24 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة الماضية، في حين تراجعت الكميات المخزنة بسد سراط إلى 360ر2 مليون متر مكعب، مقابل 609ر8 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

واضاف ان كل الزراعات الصيفية عرفت تراجعا خلال هذه السنة، نظرا للشح المائي الحاد الذي تشهده الجهة باستثناء بعض المساحات الصغيرة، التي أنجزها الخواص حول الآبار السطحية أو العميقة.