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لليوم الثاني إلغاء حصة تدريبة في السين بسبب التلوث

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Paris 2024
Publié le Lundi 29 Juillet 2024 - 06:50 قراءة: 0 د, 30 ث
      
مرة أخرى ألغى منظمو أولمبياد باريس الصيفي 2024 حصة تدريبية في السباحة ضمن منافسات الثلاثي كانت مقررة في نهر السين اليوم الاثنين بعد هطول أمطار غزيرة في الآونة الأخيرة أثرت على مستويات جودة المياه في النهر.

وكانت الحصة التدريبية المقررة الأحد ألغيت بعد أن أظهرت الاختبارات التي أجريت على مياه نهر السين يوم السبت أن جودة المياه لم تصل إلى المستوى المطلوب.

...

وقال المنظمون في بيان اليوم الاثنين "بالنظر إلى التوقعات بشأن الطقس خلال الساعات الستة والثلاثين القادمة، تثق ألعاب باريس 2024 واتحاد الثلاثي العالمي في أن جودة المياه ستعود إلى المستوى المطلوب قبل بدء منافسات الثلاثي يوم 30 جويلية".


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