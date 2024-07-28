هاسك تفوز بذهبية سباق 100 متر فراشة بمنافسات السباحة في ألعاب باريس

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تغلبت توري هاسك على زميلتها الأمريكية وحاملة الرقم القياسي العالمي جريتشن والش بفارق 0.04 ثانية لتفوز بذهبية سباق 100 متر فراشة للسيدات ضمن منافسات السباحة في أولمبياد باريس اليوم الأحد.





وقطعت بطلة العالم 2022 المسافة في 55.59 ثانية لتضمن أول ذهبية للفردي في ألعاب 2024 لسباحة أمريكية، فيما حصلت والش على الميدالية الفضية بزمن بلغ 55.63 ثانية.



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وحصلت الصينية تشانغ يوفي على الميدالية البرونزية.

وكانت الميدالية الذهبية مجرد مكافأة لهاسك، التي أضاعت ميدالية الفراشة ضمن نفس الفئة بطوكيو قبل ثلاث سنوات بفارق 0.01 من الثانية فقط، لكنها فعلتها في باريس بإنهاء قوي بعد تقدمها من المركز الثالث إلى الأول في الربع الأخير من السباق.

وقالت "كان لدي شعور جيد حقا خلال أول 50 مترا، وبعد ذلك عملت كثيرا على تحسين مستواي في ثاني 50 مترا خاصة بعد نهاية ضعيفة العام الماضي وتراجع مستواي نوعا ما.

"مثل الألعاب الأولمبية الأخيرة أيضا، كنت سأخسر كل شيء في الخمسين مترا الأخيرة.

"لذلك أردت حقا أن أحقق أداء جيدا وقويا في آخر 50 مترا".





