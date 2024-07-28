فارس الفرجاني: تتويجي بالميدالية الاولمبية كان حلما بعيدا فتحقق

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اعرب بطل المبارزة فارس الفرجاني المتوج بالميدالية الفضية امس في دورة الالعاب الاولمبية بباريس عن سروره و فخره بالتتويج بعد ان فاز باول ميدالية لتونس في الالعاب التي افتتحت يوم 26 جويلية الجاري وتتواصل الى يوم 11 اوت المقبل.



وقال الفرجاني في تصريح صحفي اثر التتويج " اهدي الميدالية لتونس الكل " ملاحظ انه منذ 2019 لم يحالفه الحظ في المنافسات التي خاضها وكان في اغلبها يخرج من الدور الثاني من التصفيات سواء في الالعاب الاولمبية او في بطولة العالم رغم انه كان يتفوق على كل المنافسين في التدريبات .





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واضاف " حاولت ان اركز اكثر هذه المرة ونسيت اخفاقات الماضي وفزت بالميدالية الفضية " قائلا "ان التتويج كان حلما بعيدا يراودني في صغري فتحقق . لم اكن اتصور هذا الفوز".



كما افاد البطل الاولمبي التونسي ان الاطار الفني تعزز بالتعويل على معد نفسي اضافة الى المدرب والمعد البدني وهو ما كان له انعكاس ايجابي على جودة التحضير قائلا "ان المعد النفسي ساعدني على ان اعيش الحاضر وهو الاهم وانسى خيبات الماضي وهو ما اعطاني دفعا هاما في هذه الالعاب "



وكان المبارز فارس الفرجاني،توج مساء يوم السبت، باول ميدالية تونسية ضمن الالعاب الاولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس وذلك باحرازه الميدالية الفضية في اختصاص سلاح السيف "سابر" بعد هزيمته في المباراة النهائية امام المبارز الكوري الجنوبي اوه سنغوك بنتيجة 11-15 رغم مردود جد متميز خلال الفترة الثانية من النزال.

