توزر: متابعة عمليات التزويد ومراقبة أسعار الغلال بعد تسجيل ارتفاع أسعارها

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تم، أمس الجمعة، على إثر تسجيل ارتفاع في أسعار الغلال، تنفيذ زيارات ميدانية للسوق البلدية بمدينة توزر، من طرف والي الجهة ومصالح الإدارة الجهوية للتجارة والإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الغذائية والأجهزة الأمنية، قصد الوقوف على وضعية التزويد والأسعار، وفق المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي.

وبين القاسمي في تصريح لصحفية "وات"، أن سبب ارتفاع اسعار بعض الغلال، مرده نقص في العرض بسبب إشكاليات هيكلية، وهو ما دفع بفرق المراقبة الاقتصادية الى تكثيف عمليات المراقبة وخاصة التثبت من هوامش الربح وتعديل الأسعار وتسجيل عدة مخالفات، وتولت مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الغذائية التثبت في ظروف حفظ المواد الغذائية وخاصة اللحوم الحمراء والبيضاء، ومن طرق عرضها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة.

وأكد في ما يتعلق بمتابعة عمليات التزويد، توفر جميع المواد وخاصة الأساسية منها، ومن بينها المواد المدعمة التي لم تشهد نقصا بفضل توفير كميات إضافية، حيث يتم دعم المخابز بحصة من دقيق الفارينة نهاية كل شهر، وتزويد الجهة بأكثر من 10 أطنان من دقيق السميد وتوفير حصة شهرية من الفارينة مقدرة ب 7800 طن.

وتواصلت عمليات المراقبة الاقتصادية خلال شهر جويلية الجاري بتنفيذ مجموعة من الحملات لتفقد شفافية المعاملات الاقتصادية والتصدي للممارسات الاحتكارية والإصغاء إلى مشاغل المستهلكين والحرص على انتظام التزويد.