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الصينيان هوانغ وشينغ يحرزان أول ذهبية في باريس

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Publié le Samedi 27 Juillet 2024 - 11:16 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أحرز الراميان الصينيان هوانغ يوتينغ وشينغ ليهاو أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس الصيفي اليوم السبت بعد حصولهما على المركز الأول للفرق المختلطة في الرماية ببندقية ضغط الهواء من مسافة 10 أمتار.

وحصل الثنائي الكوري الجنوبي كيوم جي-هيون وبارك ها-جون على الفضية بينما ذهبت البرونزية والمركز الثالث للثنائي المكون من ألكسندرا لي وإسلام ساتباييف من قازاخستان.


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