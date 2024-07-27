الصينيان هوانغ وشينغ يحرزان أول ذهبية في باريس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a4ca36970b46.99785740_lnjmkefqhpoig.jpg width=100 align=left border=0>

أحرز الراميان الصينيان هوانغ يوتينغ وشينغ ليهاو أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس الصيفي اليوم السبت بعد حصولهما على المركز الأول للفرق المختلطة في الرماية ببندقية ضغط الهواء من مسافة 10 أمتار.



وحصل الثنائي الكوري الجنوبي كيوم جي-هيون وبارك ها-جون على الفضية بينما ذهبت البرونزية والمركز الثالث للثنائي المكون من ألكسندرا لي وإسلام ساتباييف من قازاخستان.