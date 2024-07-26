صفاقس: جلسة عمل حول آخر الإستعدادات لإنطلاق أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية "وادي الشعبوني"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eb04bc9831088.87949482_gelpjnkiohfqm.jpg width=100 align=left border=0>

مثلت الإستعدادات الأخيرة لإنطلاق أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية وادي الشعبوني بصفاقس، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الجمعة بمقر الولاية صفاقس تحت إشراف كاتب عام الولاية محمد الأزهر حسايني، وحضور جميع الأطراف المعنية.

وبين كاتب عام الولاية في تصريح إعلامي ان المشروع يتمثل في إعادة تأهيل البنية التحتية بالمنطقة الصناعية وادي الشعبوني، الذي تنفذه مجموعة الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية، وان أشغاله ستشمل ترميم الطرقات وشبكة مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي ومواقف السيارات

واضاف ان الميزانية المخصصة للمشروع تقدر ب3.323 مليون أورو (ما يعادل حوالي 12 مليون دينار)، ممولة من صندوق الإستثمار من أجل التشغيل بمنحة قدرها 2.811 مليون أورو (ما يقارب 9 مليون دينار)، ومساهمة خاصة قدرها 0.512 مليون أورو (ما يعادل حوالي 6ر1 مليون دينار)، بهدف خلق 397 موطن شغل وتحسين ظروف عمل 3328 موظفا.

