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وزارة التشغيل تمنع تسجيل المتكونين الأجانب الموسم القادم في انتظار صدور منشور جديد يضبط اجراءات تسجيلهم

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Publié le Vendredi 26 Juillet 2024 - 19:24 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قرّرت وزارة التشغيل والتكوين المهني منع تسجيل المتكونين الأجانب السنة التكوينية القادمة 2024-2025، إلى حين صدور منشور جديد يتعلق بضبط إجراءات تسجيل طالبي التكوين الأجانب.

واستثنت الوزارة من هذا المنع، المتكونين الأجانب في اختصاصات تفضي إلى الحصول على الشهادات التكوينية المنظرة، وفق بلاغ لها نشرته اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

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وبرّرت هذا الإجراء بتوجهها لمزيد إحكام متابعة التكوين الذي يتلقاه طالبي التكوين الأجانب بمؤسسات التكوين المهني الخاصة وضمانا لجودة التكوين وحفاظا على مصداقية شهادات ختم التكوين.

ويندرج هذا الإجراء، حسب البلاغ، في سياق العمل على الحفاظ على الصورة التي تتمتع بها تونس كوجهة لتحصيل المعارف والكفاءات والمهارات المرسمة ببرامج التكوين المعتمدة رسميا.


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