بلغت إيرادات صادرات زيت الزيتون 4391.9 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من موسم 2024/2023

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أفاد المرصد الوطني للفلاحة في نشرته الصادرة في جولية 2024 بأن صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الأشهر الثمانية الأولى من موسم 2024/2023 بلغت 165.2 ألف طن بقيمة 4391.9 مليون دينار.



وسجلت صادرات زيت الزيتون زيادة في الحجم بنسبة 9.5 بالمائة ، وكذلك في القيمة بنسبة 79.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2023/2022





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وارتفع متوسط السعر المسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من موسم 2024/2023 بنسبة 64.3 بالمائة أو 26.58 دينار للكيلوغرام ، مقابل 16.18 دينار للكيلوغرام خلال الفترة نفسها من الموسم السابق .



وتعتبر إسبانيا الوجهة الرئيسية لزيت الزيتون التونسي بنسبة 32.2 بالمائة تليها إيطاليا (27.9 بالمائة ) والولايات المتحدة (22.9 بالمائة).



وخلال الفترة ذاتها ، بلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي 35.308 ألف طن بقيمة 954.6 مليون دينار تونسي، بمتوسط سعر 27.04 دينار تونسي. تبلغ حصتها من إجمالي صادرات زيت الزيتون التونسي 21.4 بالمائة من حيث الكمية و 22.7 بالمائة من حيث القيمة.



ولم تتجاوز كميات زيت الزيتون المعبأ 5 بالمائة من إجمالي زيت الزيتون البيولوجي المصدر. وإيطاليا هي الوجهة الرئيسية لزيت الزيتون البيولوجي بنسبة 50.61 بالمائة تليها إسبانيا

