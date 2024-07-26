ارتفاع قيمة صادرات المنتجات الفلاحية البيولوجية العضوية بنسبة 16 بالمائة

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بلغت صادرات الفلاحية البيولوجية التونسية المسجلة في نهاية جوان 2024 42.894 ألف طن بقيمة 1039.5 مليون دينار، حسب نشرة شهر جولية 2024 الصادرة اليوم الجمعة عن المرصد الوطني للفلاحة الصادرة .

وابرز المرصد الوطني للفلاحة أنه مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كان هناك انخفاض بنسبة 20.6 بالمائة من حيث الكمية، مقارنة بزيادة قدرها 16 بالمائة من حيث القيمة.

وذكر المرصد أن إيطاليا هي الوجهة الأولى بنسبة 42.51 بالمائة تليها إسبانيا وفرنسا بنسبة 25.02 بالمائة على التوالي

و 12.31 بالمائة .



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وتركز صادرات المنتجات البيووجية بشكل رئيسي على زيت الزيتون العضوي والتمور ، تليها منتجات الغابات العضوية.

وخلال 8 أشهر من حملة 2024/2023، بلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي 35.308 ألف طن بقيمة 954.6 مليون دينار بمتوسط سعر 27.04 طن لكل كلغ

أما بالنسبة إلى صادرات منتجات التمور البيولوجية فقد بلغت 7.280 ألف طن بقيمة 80.8 مليون دينار بمتوسط سعر 11.10 دينار /كغ (9 أشهر من حملة 2024/2023).

