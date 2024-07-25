مجلس الجهات والأقاليم: ذكرى عيد الجمهورية فرصة تؤكّد أهمية دور كل جهة وإقليم في تحقيق أهدافها

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قال المجلس الوطني للجهات والأقاليم " إنّ ذكرى عيد الجمهورية تمنح الفرصة للتأمّل في المسيرة الوطنية ، وتؤكّد أهمية دور كل جهة وإقليم في تحقيق أهدافها المشتركة" ، مشددا على أن إحياء هذه الذكرى مناسبة لتجسيد قيم الاستقلال والحرّية وتذكير بتضحيات أجيال من أبناء تونس الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل تحقيق السيادة الوطنية.





وأكّد في بيان أصدره اليوم الخميس بمناسبة الذكرى 67 لعيد الجمهوريّة ، أنّ هذا الحدث يأتي ليبرز أهمية الوحدة الوطنية ويشدّد على ضرورة الالتزام بالقيم التي تمّ النضال من أجلها ولتجديد العهد بالعمل الجاد من أجل تعزيز التنمية المستدامة والتقدم الشامل، مبيّنا أنّ كلّ إنجاز تحقق اليوم هو ثمرة لتلك التضحيات الكبيرة التي سطرت صفحات التاريخ الوطني.



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وأبرز أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم يثمن عاليا جهود وتفاني كافة أفراد المؤسسات ، ويؤكد أن الالتزام بقيم الوحدة والتعاون هو السبيل لمواجهة التحديات وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة



واعتبر أن عيد الجمهورية الذي اقترن بإجراءات 25 جويلية 2021 التي أنقذت الدولة وفتحت أفقا جديدا للشعب هو فخر لكلّ تونسي يؤمن بدور تونس في بناء الحضارة الانسانيّة وفي النضال الإنساني من أجل الانعتاق النهائي من الهيمنة والاستغلال.