المنظمة الدولية للهجرة: عاد منذ جانفي 2024 أكثر من 4100 مهاجر إلى ديارهم طواعياً من تونس إلى 28 وجهة مختلفة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663d1c34def4e8.22705248_ikehfqjolnpgm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس أنها سهّلت في بداية الأسبوع الجاري العودة الطوعية لـ 162 مهاجرًا من تونس إلى بوركينا فاسو.



وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في بلاغ لها، أنه منذ جانفي 2024، عاد أكثر من 4100 مهاجر إلى ديارهم طواعياً من تونس إلى 28 وجهة مختلفة.

ولفتت المنظمة إلى أن هذه العودة الطوعية أصبحت ممكنة بفضل دعم الجهات المانحة، مشيرة إلى أنه عند الوصول سيتلقى جميع المهاجرين الدعم والمساعدة في إعادة الاندماج لإعادة بناء حياتهم في الوطن.



...





يذكر أنه في سنة 2023، تم تأمين العودة الطوعية ل 2557 مهاجرا من تونس إلى بلدانهم الأصلية، مما يمثل زيادة بنسبة 45 في المائة عن سنة 2022، حيث تم مساعدة 1614 مهاجرًا بالعودة الطوعية واعادة الادماج، وفق معطيات للمنظمة الدولية للهجرة.