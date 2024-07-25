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اولمبياد باريس - جيدو - المزوغي تواجه برتغالية في الدور الاول من التصفيات

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سارة المزوغي
Publié le Jeudi 25 Juillet 2024 - 17:11 قراءة: 0 د, 16 ث
      
ستستهل اميمة البديوي منافسات وزن -48 كلغ في رياضة الجيدو ضمن الالعاب الاولمبية باريس 2024 الفيتنامية هوانغ تي تينه في الدور الاول من التصفيات.

وستواجه سارة المزوغي من جهتها البرتغالية روشال نوناز في بداية التصفيات لوزن ما فوق 78 كلغ.

...

وتقام منافسات الجيدو للالعاب الاولمبية من 27 جويلية الحالي الى غاية 2 اوت القادم.


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