الالعاب الاولمبية 2024 - جيدو - اميمة البديوي تلاقي الفتنامية هوانغ صاحبة الخبرة في الدور الاول

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ستلاقي مصارعة الجيدو التونسية اميمة البديوي يوم السبت في اليوم الاول لمنافسات الجيدو ( وزن اقل من 48 كلغ) ضمن دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 الفتنامية "تهي تين هوانغ " صاحبة الخبرة .

وفي حال فوزالبديوي في المباراة الاولى ستلاقي في الدور الثاني المتاهلة من بين الفرنسية شيرين بوكلي والتركية توغس بيدير.



وتبلغ منافسة البديوي في الدور الاول من التصفيات 30 سنة من العمر وهي من ابرز مصارعات الجيدو الفيتنامي وكسبت الرهان بالتاهل للاولمبياد بعد ان خاضت دورات تاهيلية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .



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وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، سعت "هوانغ ثي تينه" الى جمع النقاط ونافست بعزيمة كبيرة في الفترة الأخيرة، في دورة الجيدو جراند سلام 2024، وتحصلت على النقاط اللازمة لدخول المراكز العشرة الأولى في الألعاب الآسيوية للسيدات كما دخلت قائمة ال 100 مصارعة على مستوى العالم .

وفي التصفيات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، حصلت على 160 نقطة أخرى بعد فوزها بشكل غير متوقع على البلجيكية المصنفة عالميًا لويس بيتي .

وفي دورة أقيمت في ليما، بيرو وهي الدورة الأخيرة في نظام التصفيات التاهيلية الأولمبية)، قدمت أداءً جيدًا للغاية. وفازت على مصارعات من تشيلي وغواتيمالا وموريشيوس لتصل إلى نهائي فئة 48 كجم للسيدات.

وبعد 3 سنوات من المثابرة ، وبإنجازات استثنائية في دورة البيرو، جمعت ما يكفي من النقاط لتكون حاضرة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 وحصلت على المركز 9/10 على القارة الآسيوية وفازت باحدى تذاكر المشاركة دورة الألعاب الأولمبية 2024 لتصبح " هوانغ ثي تينه" الرياضية الفيتنامية عدد 13 التي تفوز بتذكرة رسمية للمشارك في أولمبياد باريس 2024.



ويذكر من جهة اخرى ان يوم السبت سيشهد ايضا دخول رياضيين تونسيين منافسات الالعاب على غرار السباح احمد الجوادي والمبارز فارس الفرجاني ولرامية الفة الشارني والجداف محمدالطيب ولاعب التنس معز الشرقي

منافسات الدورة الاولمبية باريس 2024.

وتشارك تونس ب26 رياضيا ورياضية في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 وذلك بعد ان تم استبعاد المصارع محمد امين القنيشي من المشاركة بسبب العقوبة وحرمانه من المنافسات لمدة اربع سنوات.

