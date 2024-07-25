صفاقس: انطلاق النشاط الفعلي للوحدة الأولى لمحطة تحلية مياه البحر بقرقور خلال الأيام القليلة القادمة

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صرّح المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، محمد النفطي قدودة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، بأنّ "النشاط الفعلي للوحدة الأولى لمحطة تحلية مياه البحر بقرقور، سوف ينطلق في الأيام القليلة القادمة".



وأوضح قدودة، على هامش موكب جهوي نظمته ولاية صفاقس بمفترق باب الجبلي، احتفاء بالذكرى 67 لعيد الجمهورية، أنه "يجري حاليا غسل قناة الوحدة الأولى للمحطة على طول 25 كلم، ثم ضخ الماء فيها بسعة قدرها 25 ألف متر مكعب في اليوم، ليتم الإنطلاق في توزيع الماء على كافة المواطنين بصفاقس الكبرى، ثم يليها تباعا تشغيل الوحدة الثانية والثالثة والرابعة للمحطة بنفس قدر سعة الماء في الوحدة الأولى، أي 25 ألف متر مكعب في اليوم".

ولفت إلى أنّ الماء المسكوب بكميات كبيرة ناجم عن غسيل القناة، وليس عن خلل في أجهزة ومعدات محطة تحلية مياه البحر بقرقور، وقد أكدت الإدارة المركزية لمحطة تحلية مياه البحر بقرقور أنّه سيتم توجيه المياه المسكوبة إلى المناطق الفلاحية القريبة من الزيتون.



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وأضاف قوله "إذا كانت الفائدة من محطة تحلية مياه البحر بقرقور هي تعميم الماء على صفاقس الكبرى، فإنه سيتم المحافظة على كميات الماء التي يتم جلبها من الشمال لفائدة المعتمديات المجاورة".

وأشار إلى أنّ سعة محطة تحلية مياه البحر بقرقور، التي من المنتظر أن تدخل طور الإستغلال التجريبي التعاقدي بوحداتها الأربع في بداية شهر سبتمبر القادم، تقدّر بـ 100 ألف متر مكعب في اليوم، وستتم في إطار القسط الثاني من المشروع برمجة 250 ألف متر مكعب في اليوم، لتعم المياه ليس صفاقس الكبرى فحسب بل كافة المعتمديات المجاورة لها.