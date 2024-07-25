Babnet

النادي البنزرتي - لقاء ودي مع الرجاء المغربي يوم 3 اوت بطبرقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/cab2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Juillet 2024 - 15:08 قراءة: 0 د, 12 ث
      
سيتبارى النادي البنزرتي وديا مع الرجاء البيضاوي المغربي يوم 3 اوت القادم بمدينة طبرقة وذلك في اطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

ويجري نادي عاصمة الجلاء حاليا تربصا اعداديا مغلقا بمدينة عين دراهم تحت اشراف المدرب عماد بن يونس.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291500


babnet
رئاسيات 2024

J- 72

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 15:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*