النادي البنزرتي - لقاء ودي مع الرجاء المغربي يوم 3 اوت بطبرقة

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سيتبارى النادي البنزرتي وديا مع الرجاء البيضاوي المغربي يوم 3 اوت القادم بمدينة طبرقة وذلك في اطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.



ويجري نادي عاصمة الجلاء حاليا تربصا اعداديا مغلقا بمدينة عين دراهم تحت اشراف المدرب عماد بن يونس.