زهير حمدي: الابحاث بينت تورط قضاة وقيادات من حركة النهضة وامنيين في اغتيال البراهمي

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افاد الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، ان هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي، ستتحول يوم غد الجمعة الى مقر القطب القضائي لمكافحة الارهاب من اجل الامضاء على قرار ختم البحث في علاقة بملف قضية القاضي السابق بشير العكرمي.



واضاف حمدي في تصريح صحفي على هامش ندوة صحفية نظمها حزب التيار الشعبي اليوم الخميس في مقره بتونس العاصمة بمناسبة الذكرى 11 لاغتيال الامين العام للحزب محمد البراهمي ، ان العكرمي متهم بالتستر على الارهابيين والمشاركة في الجرائم الارهابية التي نجمتها عنها اغتيالات سياسية،





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واشار الى انه تم يوم 22 جويلية الحالي ختم البحث في الشكاية المرفوعة ضد العكرمي حيث تبينت جدية التهم الموجهة له وتورط القضاء في ملف الاغتيال الممثل في شخصه في عملية الاخفاء والمساعدة على طمس الحقائق والافلات من العقاب.



كما ذكر الامين العام للتيار الشعبي بختم الابحاث في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة من قبل القطب القضائي لمكافحة الارهاب، يوم 14 جويلية الحالي، مشيرا الى ان الابحاث المجراة اثبتت وجود علاقة بين قيادات من حركة النهضة ومنتمين الى انصار الشريعة، وقيادات امنية واشخاص من الجهاز السري الخاص لحركة النهضة.



وثمن حمدي هذا التقدم الذي وصفه بالمهم جدا في المسار القضائي لملف الاغتيالات السياسية بعد كافة الضغوطات التي مورست سابقا من قبل حركة النهضة وحلفائها من اجل عدم المحاسبة والافلات من العقاب.



وجدد امين عام التيار الشعبي تمسك واصرار حزبه بكشف الحقيقة كاملة في اغتيال القيادي السابق في الحزب محمد البراهمي الذي تمر اليوم الخميس 11 سنة على استشهاده، وفي كل الاغتيالات السياسية والجرائم الارهابية، ومحاسبة ومعاقبة كل من تورطوا فيها سواء بالتحريض او التخطيط او التمويل او التنفيذ.