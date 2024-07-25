اولمبياد باريس 2024 (مسابقة الرماية بالقوس والسهم) التونسية رحاب الوليد تكتفي في التصفيات الترتيبية بالمركز الثاني والستين وتواجه الصينية يانغ في الدور الثاني والثلاثين

تحصلت الرامية رحاب الوليد التي افتتحت اليوم الخميس المشاركة التونسية في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 على المركز 62 في دور التصفيات الترتيبية ضمن مسابقة الرماية بالقوس والسهم برصيد 593 نقطة من مجموع 64 رامية.وستواجه رحاب الوليد في الدور الثاني والثلاثين الصينية يانغ كزيياولي صاحبة المركز الثالث في التصفيات الترتيبية برصيد 673 نقطة.وخلال هذه المرحلة من التصفيات الترتيبية حققت الكورية ليم سيهيون التي تصدرت الترتيب رقما قياسيا عالميا جديدا ب694 نقطة.