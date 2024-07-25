أولمبياد باريس 2024 (كرة القدم) - فرنسا تستهل مشوارها بالفوز على أمريكا 3-0

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فاز المنتخب الفرنسي المضيف على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعتهما يوم الاربعاء على ملعب فيلودروم في مدينة مرسيليا ضمن المجموعة الأولى لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية /باريس2024/.



وسجل أهداف المنتخب الفرنسي ألكسندر لاكازيت وميكايل أوليس ولويك بادي في الدقائق 61 و69 و85.

وتصدرت فرنسا المجموعة برصيد ثلاث نقاط متقدمة بفارق الأهداف على نيوزيلندا التي تغلبت بهدفين لواحد على منتخب غينيا.



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ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص وانتهى على وقع التعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الفرنسي في فرض سيطرته ليفتتح التسجيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق ألكسندر لاكزيت في الدقيقة 61.

وواصل أصحاب الأرض تهديد مرمى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ليضيف ميكايل أوليس الهدف الثاني بتسديدة يسارية قوية في الزاوية البعيدة في الدقيقة 69 قبل ان يختتم لويك بادي مهرجان الاهداف برأسية متقنة في الدقيقة 85.

واستهل المنتخب العراقي مشواره بالفوز على أوكرانيا بهدفين لواحد على ملعب غروباما في ليون ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وسجل هدفي العراق أيمن حسين (57 من ركلة جزاء) وعلي جاسم (75) فيما حقق هدف منتخب أوكرانيا فالنتين روبشينسكيي (53).

ووضع المنتخب العراقي أول ثلاث نقاط في رصيده ليتشارك مع المنتخب المغربي الذي تفوق على نظيره الارجنتيني 2-1 في صدارة المجموعة.

ومن جهة اخرى، حقق المنتخب الياباني فوزا كبيرا على نظيره الباراغوياني بخمسة أهداف دون رد على ملعب نوفو في بوردو لحساب منافسات المجموعة الرابعة. وسجل أهداف اليابان شونسوكي ميتو (19 و63) وشوتا فوجيو (82 و87) وريشت ياماموتو (70).



