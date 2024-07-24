سوسة: بلدية سوسة تركّز كاميرات مراقبة في أهم المفترقات داخل الفضاء العمراني للمدينة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sousse2017.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت بلدية سوسة، بداية من أمس الثلاثاء، في تركيز 25 كاميرا المراقبة بأهم المفترقات داخل الفضاء العمراني للمدينة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وفق ما أكده كاتب عام بلدية سوسة والمكلف بتسيير شؤونها مراد بن سالم



وأضاف المسؤول البلدي، في تصريح لوكالة "وات"، هذه الكاميرات تضاف إلى العدد الهام من كاميرات المراقبة التي ركّزتها البلدية منذ سنة 2020 في المفترقات والشوارع الرئيسية والمناطق الحساسة، ويخوّل القانون لها استعمالها مع مراعاة القوانين المنظمة للتركيز وتحليل المعلومات وطريقة التخزين.

وأوضح أن تركيز هذه المعدات الذكية يندرج ضمن مشروع المدينة الذكية الذي انطلقت بلدية سوسة في تنفيذه بالتعاون مع شركاء سويسريين، وقد انطلق في البداية بكل من الإدارات التابعة لبلدية سوسة، والمنشآت الرياضية والثقافية، والمستودعات البلدية، والمنتزهات والحدائق والساحات العمومية، ومداخل المدينة العتيقة، ووسط المدينة، وفي الطرقات الرئيسية.



...



وبيّن أن الكاميرات الجديدة تتميز بقدرة عالية على التعرّف على وجوه الأشخاص، وعلى الأرقام المنجمية للسيارات، بما من شأنه المساعدة على التعرف على الطرقات المكتظة، ومعاينة المخالفات المرورية، وكذلك مساعدة الأداء الأمني في الكشف عن مرتكبي العمليات الاجرامية.