نقل تونس تشرع غدا الخميس في اختبار خط حافلات يربط بين منوبة ومطار تونس قرطاج الدولي

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أعلنت شركة نقل تونس، انها ستشرع بداية من، الغد الخميس، وبمناسبة "عيد الجمهورية"، في تامين سفرتين يوميا بين محطة سليمان كاهية (منوبة) ومطار تونس قرطاج الدولي في اطار تجربة لاتزال قيد الاختبار علما وان السفرة تكلف دينارا واحدا.



وأكدت شركة نقل تونس، في بلاغ اصدرته الاربعاء، ان خط الحافلة هذا سيخضع الى الاختبار للوقوف على مدى نجاعته ومردوديته حسب الإمكانيات المتوفرة حاليا في انتظار تعزيز أسطول الحافلات.





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وأشارت في السياق ذاته، الى برمجة سفرة صباحية تنطلق على الساعة السادسة صباحا من محطة الترابط "سليمان كاهية" والثانية مسائية تنطلق على الساعة السابعة ليلا من مطار تونس قرطاج الدولي.



وتمتدّ هذه السفرة على مسافة 4ر16 كم وتمر انطلاقا من محطة "سليمان كاهية" بكلّ من سيدي عمر- وسط منوبة - مقرّ الولاية - البودرية- مستشفى القصّاب - قصر السعيد - المعهد الأعلى الرياضة - شارع محمد البوعزيزي وصولا إلى مطار تونس قرطاج الدولي.



