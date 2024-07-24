الكاف: دخول قسم الاستعجالي الجديد بالمستشفى الجهوي بالكاف حيز الاستغلال الفعلي

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دخل قسم الاستعجالي المحدث بالمستشفى الجهوي بالكاف، اليوم الأربعاء، حيز الاستغلال الفعلي في الأقسام الثلاثة الموجودة به وهي قسم العيادات وقسم التصوير بالأشعة ومخبر التحاليل، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالكاف، طارق الراجحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأشار الراجحي إلى أن الأقسام الثلاثة دخلت حيز الاستغلال بصفة فعلية ولكنها متفاوتة، وذلك في انتظار استكمال نقل بعض التجهيزات من المقر القديم الى المقر الجديد، وتوفير بعض التجهيزات الأخرى، وربط جهاز السكانار بصفة نهائية بشبكة الإنترنات لتشغيله بصفة مسترسلة، على حد تعبيره.

وعبّر العديد من الاطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجهوي، في تصريحات متطابقة لوكالة "وات"، عن فرحتهم بهذا المنجز الجديد في قطاع الصحة الذي سيساهم، على حد تعبيرهم، في إنهاء معاناة بعض المرضى خاصة في ما يتصل بعمليات التصوير بالأشعة التى كانت تجرى في السابق في بعض الجهات المجاورة أو في القطاع الخاص.



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من جانبهم، أثنى المواطنون على هذا الإنجاز الذي كان يمثل بالنسبة لهم مطلبا ملحا يرمي إلى تطوير أداء القطاع الصحي بالجهة وتجويد الخدمات الطبية بها.