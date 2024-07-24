الخطوط الجوية التونسية... تحسن في الالتزام بالمواعيد (أقل من 15 دقيقة) بمقدار 11 نقطة....

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6408b28a351425.19265482_hgopqkejmilfn.jpg width=100 align=left border=0>

ارتفع رقم أعمال الخطوط الجوية التونسية بنسبة 2,6 بالمائة إلى 694,536 مليون دينار ما بين عامي 2023 و2024 (النصف الأول)، بحسب مؤشرات نشاط الناقلة الوطنية .



وسجلت خلال الفترة من جانفي إلى جوان 2024 ارتفاعا في عدد المسافرين بنسبة 2 بالمائة ، أي 1,173,948 راكبا مقارنة بـ 1,151,193 راكبا في عام 2023. إلا أن متوسط ​​الإيرادات لكل راكب (رحلة منتظمة) انخفض بنسبة 0.4 بالمائة انطلاقا من 462 ديناراً، خلال النصف الأول من عام 2024، إلى 460 ديناراً، خلال الفترة ذاتها لسنة 2023 .





...



وانخفض عامل الحمولة بمقدار 2.9 نقطة ليصل إلى 71.1 بالمائة في سنة 2024 (النصف الأول) مقارنة بـ 74 بالمائة في عام 2023 (النصف الأول ).



وانخفضت الحصة السوقية للناقلة الوطنية بمقدار 3 نقاط، من 26 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 23 بالمائة خلال النصف الثاني من عام 2024.



كما أظهرت المؤشرات تحسناً في الالتزام بالمواعيد (أقل من 15 دقيقة) بمقدار 11 نقطة، لتبلغ 50 بالمائة حتى جوان 2024، مقارنة بـ 39 بالمائة حتى جوان 2023.



وبخصوص تطور النفقات بين النصف الأول من سنة 2024 وسنة 2023، تشير المؤشرات التي نشرتها "الخطوط التونسية" إلى ارتفاع نفقات الوقود بنسبة 8,2 بالمائة، لتنتقل من 194,710 م د إلى 210,759 م د، نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك 7.2 بالمائة وسعر البرميل 2.5 بالمائة



وبالمثل، ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 5,8 بالمائة بسبب الزيادات القانونية في الرواتب، لتنتقل من 97.406 م د في سنة 2023 إلى 103.018 م د في سنة 2024.



وارتفعت التكاليف المالية من 26.350 م د في النصف الأول من سنة 2023، إلى 24.389 م د خلال الفترة نفسها من سنة 2024. أما الديون، فقد سجلت انخفاضا بعد تسوية الآجال التعاقدية، حيث بلغت 720.374 م د. وأخيراً، وحتى جوان 2024، تمتلك “الخطوط التونسية” 34 طائرة قيد التشغيل.

