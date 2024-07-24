الالعاب الاولمبية 2024 - غدا افتتاح المشاركة التونسية في الالعاب

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تفتتح تونس مشاركتها غدا في أولمبياد باريس 2024 حيث تدخل الرامية رحاب الوليد ميدان المنافسات . وهي اول رياضية من مجموع 27 رياضيا ورياضية يضمهم الوفد التونسي التي ستخوض غدا رهان التصفيات في الدورة الاولمبية التي تفتتح رسميا يوم 26 جويلية بباريس وتتواصل الى يوم 11 اوت المقبل.



وتشارك تونس ب 27 رياضيا . وتتوزع المشاركة التونسية التي تغيب عنها الالعاب الجماعية على 13 اختصاصا (التايكواندو والمصارعة والعاب القوى والتجديف والرمي بالقوس والرماية وكانووي كاياك والمبارزة ورفع الاثقال والملاكمة والسباحة والتنس والجيدو).





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وفي ما يلي توزيع المشاركين التونسيين في اولمبياد باريس 2024 حسب الاختصاص :



التايكواندو (4) – محمد خليل الجندوبي « اقل من 58″ كلغ وفراس القطوسي « اقل من 80 كلغ » واكرام ظاهري « اقل من 57 كلغ » وشيماء التومي « اقل من 49 كلغ » / المصارعة (4) – امين قنيشي « 130 كلغ » وسليمان نصر « 67 كلغ » وسوار بوستة « 62 كلغ » وزينب الصغير « 76 كلغ » / العاب القوى (3) – مروى بوزياني « 3000 متر موانع » واحمد الجزيري « 3000 متر موانع » ومحمد امين جهيناوي « 3000 متر موانع »/ التجديف (3) – سلمى الذوادي (زوجي خفيف) وخديجة الكريمي (زوجي خفيف) ومحمد الطيب (سكيف) / الرماية بالقوس (1) – رحاب الوليد /رماية (1) – الفة الشارني « مسدس 10مم هواء مضغوط » / كانووي كاياك (2) – غيلان ختالي وسليم الجمعي / مبارزة (2) – فارس فرجاني وياسمين دغفوس/ رفع الاثقال (1) – كارم بن هنية « وزن 73 كلغ »/ الملاكمة (1) – خلود حليمي « 57 كلغ »./ تنس (1) – معز الشرقي / الجيدو (2) سارة المزوغي واميمة البديوي / سباحة (2) – احمد الجوادي « 400م و800م و1500م سباحة حرة » جميلة بولكباش « 800م سباحة حرة ».



ويذكر ان رحاب الوليد ( 26 سنة) التي ستفتتح غدا المشاركة التونسية في اولمبياد باريس 2024 تختص في الرماية بالقوس والسهم وتشارك للمرة الثانية في الاولمبياد بعد دورة طوكيو ( 2020) .



وكانت الوليد من اعضاء الوفد الرياضي التونسي الذين التحقوا بالقرية الاولمبية منذ يوم الخميس الماضي وواصلت تدريباتها استعدادا لخوض المنافسات.

وفي مشاركتها الاولى في أولمبياد طوكيو 2020 في منافسات الفردي خرجت رحاب الوليد امام المكسيكية عيدا رومان في الدور الـثاني بعد إحتلالها المركز ال 59 من أصل 64 لاعبة في المرحلة الاولى ، محققةً 609 نقطة كأفضل رقم شخصي لها.



كما شاركت في اولمبياد طوكيو في منافسات الفرق مختلط رفقة الرامي محمد حماد وإحتلا المركز 28



ولئن خرجت اللاعبة التونسية مبكرا من تصفيات الدورة الأولمبية الماضية بما يفسر بقلة الخبرة يومها في ظل وجود راميات محترفات على مستوى عال، فرضن منافسة قوية فانها تامل في تحقيق نتائج افضل في المشاركة الحالية.

وكانت الوليد افادت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم أنّها ستسعى جاهدة الى تشريف الراية الوطنية رغم الصعوبات التي واجهتها في ظل غياب الدعم وعدم توفر معدات التدريب الحديثة وقلة التربصات مبينة انها ستعوّل على ما وصفتها بـ"العزيمة" لبلوغ الاهداف التي تتطلع الى تحقيقها في ثاني مشاركة اولمبية لها على التوالي بعد النسخة الماضية في طوكيو.



ويذكر ان رحاب الوليد تاهلت إلى باريس 2024 منذ نوفمبر الماضي بعد تألّقها في البطولة الإفريقية للرماية بالقوس والسهم التي أقيمت بنابل. وهي تنتمي إلى نادي جمنة للرماية من ولاية قبلي.



وحققت الرامية الوليد عدة نتائج طيبة في السنوات الماضية بعد اولمبياد طوكيو حيث فازت بذهبية الفردي بطولة العربية 2023 وفضية الفرق بطولة إفريقيا 2023 وبرونزية الفردي في بطولة إفريقيا 2023

وتنطلق منافسات الرماية بالقوس والسهم فردي سيدات يوم غد الخميس 25 جويلية الجاري باجراء التصفيات التمهيدية على أن تنطلق الأدوار الإقصائية من دور ال32 يوم الثلاثاء 30 جويلية .وسيكون النهائي يوم السبت 3 أوت المقبل



وتشارك تونس براميتين في دورة العاب باريس 2024 ( الفة الشارني ورحاب الوليد ) وكانت شاركت بـ4 رماة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 وهم: علاء العثماني (10 متر مسدس)، ألفة الشارني (10متر مسدس ضعط هواء و25 متر ناري)، محمد حماد (القوس والسهم) ورحاب الوليد (القوس والسهم).

