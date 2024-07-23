سارة الزعفراني تتباحث مع وفد من البنك الاوروبي للاستثمار سبل استحثاث نسق انجاز المشاريع ذات الاولوية

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مثلت المشاريع ذات الأولوية في قطاع النقل محور جلسة بين وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري، مع وفد من البنك الأوروبي للإستثمار خصصت للنظر في مدى تقدّم تنفيذ المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها.





وركز المسؤولون على المشاريع ذات الصلة بالنقل الحديدي من ذلك استكمال إنجاز الشبكة الحديدية السريعة وبرنامج تعصير الشبكة الحديدية التونسية الراجعة بالنظر للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتجديد أسطول النقل الحديدي لشركة نقل تونس، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.



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وتباحثوا، ايضا، في آفاق تعزيز التعاون المشترك من خلال استحثاث نسق إنجاز المشاريع الجارية والمبرمجة والبحث عن الإمكانيات المتاحة للتمويل.





كما تمّ التطرق إلى المشاريع ذات الصلة بالربط الحديدي في إطار مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي.





وأوصت الوزيرة بالمنسبة بضرورة التنسيق بين مختلف الهياكل من أجل استحثاث نسق الإجراءات المتعلّقة بالبحث عن التمويلات اللازمة، مؤكّدة ضرورة التسريع في الإنطلاق في تجسيم هذه المشاريع، وفق البلاغ.