المنستير: إجماع خلال ندوة بصيادة على أهمية المعرف الجبائي في حماية منتوج الحرفيين والحرفيات

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- مثّلت التشجيعات والحوافز في قطاع الصناعات التقليدية، محور ندوة انتظمت، اليوم الثلاثاء، بمقر بلدية صيادة من ولاية المنستير، ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "للاّ البية" للصناعات التقليدية والموروث البحري بصيادة الذي ينظمه، في الفترة 23-25 جويلية الجاري، الفرع المحلي صيادة-لمطة-بوحجر للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير والمندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير.



وأكدت سماح قعلول كاهية مدير بالمندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير على أهمية العمل ضمن الأطر القانونية، باعتبار أنّه من الضروري أن يمتلك الحرفي معرفا جبائيا، ويكون منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومواكبا لتطور القوانين التي من شأنها تحسين مردوديته.

وبيّنت أنّ القروض التي يسندها الديوان الوطني للصناعات التقليدية تتوزع إلى صنفين، الأوّل لفائدة الحرفين الذين لا يمتلكون معرفا جبائيا ولديهم فقط وصلة تسجيل حرفي، حيث لا تتجاوز قيمة القرض الذي يمكن أن يتمتعوا به 3500 دينار، ويخصّ الصنف الثاني أصحاب المعرف الجبائي والذين يتمتعون بقروض من 5 آلاف دينار فما فوق.



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وأشارت إلى أنّ 4 حرفيين من ولاية المنستير قد تمتّعوا خلال السنة الجارية بقروض في حدود 10 آلاف دينار، مؤكدة أنّ المعرف الجبائي يمثل حماية قانونية لمنتجات الحرفي على الطريق، حيث يحمي من شبهة التهريب التي قد تطال حاملها.

وأبرزت، من جهتها، إقبال الحيزم رئيس مصلحة المرة والأسرة بالمندوبية الجهوية للشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير، أهمية هيكلة المرأة لمشروعها، حتّى يتسنّى لها التمتع بقروض سواء من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أو من بقية الوزارات الأخرى الممولة للمشاريع.

أوضحت أنّ منح الدعم لا تسند إلى كل الوضعيات الهشّة بل إلى الوضعية الهشّة القادرة على إحداث مشروع والمحافظة على ديمومته، وحماية الأسرة والخروج من دائرة الفقر والاحتياج.

واستعرضت حيزم، بالمناسبة، برامج وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لفائدة المرأة ضحية العنف والمرأة عامة، ومن بينها برنامج "رائدات"، وبرنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للمرأة ضحية العنف وخاصة العنف الزوجي، والتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة.

وانطلق اليوم ضمن مهرجان "للّا البية" معرض للصناعات التقليدية بساحة السوق الأسبوعية الواقعة قرب ميناء الصيد البحري بصيادة، وذلك بمشاركة 30 حرفيا وحرفية في عدّة اختصاصات، وفق ما صرّحت به لوكالة "وات" مديرة الدورة الأولى لمهرجان "للا البية" للصناعات التقليدية والموروث البحري بصيادة روضة المحمدي.

