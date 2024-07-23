سيدي بوزيد: إزالة أكثر من 70 عملية ربط عشوائي بالماء الصالح للشرب بمنطقة اولاد خليفة من معتمدية بئر الحفي

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أزالت اللجنة المحلية للمياه ببئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد أكثر من 70 عملية ربط عشوائي بمنطقة أولاد خليفة، وذلك في إطار برنامج التصدي للربط العشوائي على شبكات الماء الصالح للشرب، وفق ما أعلنت عنه المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.

ويتواصل تنفيذ حملة مقاومة الربط العشوائي على شبكة الماء الصالح للشرب بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد، بهدف التصدّي لمختلف الاعتداءات على شبكة التزود بالماء الصالح للشرب، وتحسين وضعية التزود بمياه الشرب للمواطن.

وفي هذا الإطار، ذكر والي سيدي بوزيد، عبد الحليم حمدي، في تصريح لوكالة "وات"، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع برنامج خاص لتحسين وضعية الماء الصالح للشراب عن طريق تهيئة بعض الشبكات المتابعة للمجامع المائية والتابعة للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، والبحث في إضافة موارد جديدة.

وأشار إلى أنه وقع التركيز على موضوع الربط العشوائي، وتفعيل المجالس المحلية للمياه للحد من هذه الاعتداءات في إطار حملات مكثفة شملت معتمديات الهيشرية، وجلمة، وسبالة اولاد عسكر، وبئر الحفي، وسيدي علي بن عون، في انتظار بقية المعتمديات لاحقا.