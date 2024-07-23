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القصرين: اصابة راعي أغنام بشظايا جراء انفجار لغم بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم

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Publié le Mardi 23 Juillet 2024 - 16:40 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أسفر انفجار لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم في ولاية القصرين، اليوم الثلاثاء، عن إصابة راعي أغنام، يبلغ من العمر 47 عاما، بشظايا على مستوى الساق واليد اليمنى.

وبين بشير الحاجي مدير المستشفى الجهوي بالقصرين بدر الدين العلوي، في تصريح لصحفية "وات" أن المواطن المصاب، يخضع حاليا للعلاج ، واصفا حالته بالمستقرة، ولا تكتسي خطورة كبيرة.

...

يشار الى أن وزارة الدفاع الوطني، حذرت في عدّة مناسبات من الدخول لمناطق العمليات العسكرية المغلقة بالمرتفعات الغربية للبلاد، حفاظا على سلامة المواطنين.


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