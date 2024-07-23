الترجي الجرجيسي - المدافع السابق للنادي الصفاقسي اسامة البحري يعزز الصفوف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669fce4774a737.66650998_klgoepfjmqhin.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الترجي الجرجيسي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع السابق للنادي الصفاقسي اسامة البحري لمدة عامين.

وكان نادي عاصمة الزياتين، العائد الى مصاف النخبة، عزز صفوفه بالحارس السابق للنادي الافريقي واتحاد بن قردان سيف الدين الشرفي الى جانب تجديد عقد اللاعب معتز شوشان.

ويستعد الفريق للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب انيس بوجلبان.