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الترجي الجرجيسي - المدافع السابق للنادي الصفاقسي اسامة البحري يعزز الصفوف

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Publié le Mardi 23 Juillet 2024 - 16:36 قراءة: 0 د, 16 ث
      
اعلن الترجي الجرجيسي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع السابق للنادي الصفاقسي اسامة البحري لمدة عامين.
وكان نادي عاصمة الزياتين، العائد الى مصاف النخبة، عزز صفوفه بالحارس السابق للنادي الافريقي واتحاد بن قردان سيف الدين الشرفي الى جانب تجديد عقد اللاعب معتز شوشان.
ويستعد الفريق للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب انيس بوجلبان.


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