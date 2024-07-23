منوبة: إعادة طلب عروض مشروع تهيئة الروضة البلدية بعد تعطل إنجازها

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نشرت بلدية منوبة في الأيام القليلة الماضية على منظومة الشراءات العمومية، طلب عروض جديد لانجاز مشروع تهيئة الروضة البلدية المبرمجة بالمقر القديم، بكلفة 775 الف دينار، والذي كان إنجازه معطلا بسبب إشكاليات متعلقة بالمقاولات، التي وقع عليها الاختيار وتوفرت فيها الشروط، وتقديم مقاولة ثانية عرضا غير مثمر، وفق ما افادت به مصادر بالبلدية لصحفية "وات".





وكان المشروع مبرمجا للانجاز في جوان 2023 طبقا للاتفاقية المبرمة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في نوفمبر 2021، والإذن بتحويل اعتمادات مالية من ميزانية الوزارة لتهيئتها، بهدف تمكين الأطفال من النفاذ إلى خدمات مؤسسات الطفولة المبكرة ذات جودة وإرساء معادلة تضمن جودة الخدمات وتوفرها لمختلف طالبيها، تراعي المقدرة الشرائية للفئات الهشة ومحدودة الدخل.



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وتم فرز العروض في مارس 2023، بعد طلب العروض الأول، وحصلت مقاولات على الصفقة، لكن اخل صاحبها بالالتزامات المنوطة بعهدته بدعوى المرض والعجز عن مواصلة الاشغال، مما تطلب اختيار المقاولة الثانية التي تقدمت وفق ذات العرض الذي كان غير مثمر نظرا لارتفاع كلفة الإنجاز مقارنة بالعرض الأول، الامر الذي تطلب إعادة طلب العروض من جديد في انتظار قبول مشاركات في العرض للفرز في الفترة القادمة،واختيار المقاولة المناسبة، وفق ذات المصادر.

ويشمل المشروع، تأهيل الفضاء بمواصفات عصرية وتحسين بنيته الأساسية وتركيز حديقة ايكولوجية بالروضة الممتدة على مساحة 3000 متر، بهدف دعم التربية البيئية والتنمية المستدامة لدى الناشئة والمربين، وتحسين مستوى الوعي البيئي للأطفال.

يذكر ان الروضة أنشأت في بداية السبعينات، وتم غلقها في أواخر 2007 لعدم المردودية، وتجاوز نفقاتها مداخيلها، وارتفاع اعبائها المالية، وفق نفس المصدر.

يشار الى ان اعادة بناء الروضة وتهيئة فضائها المهمل لسنوات، كانت من المطالب الملحة للمواطنين.