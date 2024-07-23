النادي الصفاقسي يستعيد حارس مرماه الدولي ايمن دحمان

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اعلن النادي الصفاقسي عودة حارس مرماه الدولي ايمن دحمان لتعزيز صفوف فريق اكابر كرة القدم بموجب عقد يمتد الى غاية 2027.

وكان ايمن دحمان (27 عاما) فسخ عقده مع نادي الحزم السعودي الذي انتقل اليه الموسم الماضي في تجربة لم تعرف النجاح المامول انتهت بنزول الفريق الى الدرجة الثانية.

وتسعى ادارة النادي الصفاقسي خلال هذا الميركاتو الصيفي الى دعم الفريق باكثر من لاعب قادر على تقديم الاضافة من اجل لعب الادوار الاولى خلال الموسم المقبل في الواجهات الثلاث (البطولة والكاس في تونس وكاس الكونفدرالية الافريقية).





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وتعاقد فريق عاصمة الجنوب في هذا السياق مع المدرب البرتغالي الكسندر سانتوس الى جانب ضم المهاجم محمد الضاوي "كريستو" لموسم واحد على سبيل الاعارة من الأهلي المصري ولاعبي الوسط فراس السكوحي والبرتغالي بيدرو سا الى 2026 والظهير الايمن التونسي الفرنسي جاني دانجيلو الى 2029 وتمديد عقد المهاجم حازم حاج حسن لموسمين اضافيين الى غاية 2026. ر-امين









