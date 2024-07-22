تطاوين: اختتام الأيام الإعلامية والتحسيسية حول آليات إحداث الشركات الأهلية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648af5688f5b44.43843086_fojikpelmqnhg.jpg width=100 align=left border=0>

اختتمت، صباح اليوم الاثنين، بالمركب الثقافي بتطاوين، سلسلة الأيام الإعلامية والتحسيسية التي نظّمتها مصالح ولاية تطاوين حول آليات بعث الشركات الأهلية، حيث انعقد، بالمناسبة، اجتماع عام حضرته إطارات جهوية وشباب من معتمديتي تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وأشرف عليه معتمدا المنطقتين.



واستفاد الحاضرون من شرح لمقوّمات هذا الشكل الجديد من الشركات، أمّنه ممثلو ديوان تربية الجنوب، ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، ووكالة الصناعة والتجديد، والادارة الجهوية للتشغيل، وفضاء المبادرة، والادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، وديوان تربية الماشية، وممثلي عدد من المؤسسات المالية (بنوك).





...



وقدّم المسؤولون الجهويون، كل في ما مجاله، عرضا لمساهمة كل إدارة في إحداث الشركات الاهلية، ولا سيما الاجراءات الادارية والمسائل القانونية، واعداد الدراسات الفنية، ودراسة الجدوى، اضافة الى المسائل المالية الخاصة بخطوط التمويل للاقتراض من البنوك التي امضت اتفاقات مع وزارة التكوين المهني والتشغيل.

وعبّر المتدخلون من الحاضرين عن رغبتهم في الانخراط في هذه الشركات التي تعود بالنفع عليهم وعلى الجهة عموما، وطلبوا استفسارات إضافية تتعلّق بالتصرف، وبطول الاجراءات وتعقيداتها لا سيما بالنسبة للأراضي الاشتراكية، كما طالبوا بالمرافقة وضمان نجاح واستمرارية هذا الشكل من الاقتصاد الاجتماعي في ما ينفع جميع الشرائح الاجتماعية.

وأكد المسؤولون في إجاباتهم الحرص على تسهيل الاجراءات لمختلف الشركات التي تستنبط افكارا جديدة ومجدّدة حتى لا تكون ضحية المنافسة من القطاعين العام والخاص، وتؤدي دورها الاقتصادي على المستويين المحلي والجهوي وتنمي الانتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي الخدمات.

يذكر أن 4 شركات أهلية جهوية قد أُحدثت إلى حدّ الآن في ولاية تطاوين، وتنشط في مجالات الطاقات المتجددة، وتربية الماشية، والزراعات الكبرى، والاعلاف، فيما يجرى تكوين عدد من الشركات الاخرى المحلية في قطاعات اخرى، وفق معطيات تحصّلت عليها "وات" من مصالح مصالح الولاية.