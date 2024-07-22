Babnet

الترجي الجرجيسي يعزز صفوفه بالحارس سيف الدين الشرفي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669e98c94a79e3.75494947_heojqflmgpnik.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Juillet 2024 - 18:56 قراءة: 0 د, 16 ث
      
اعلن الترجي الجرجيسي، اليوم الاثنين، تعاقده مع الحارس السابق للنادي الافريقي واتحاد بن قردان سيف الدين الشرفي لمدة عام واحد.
كما اعلن نادي عاصمة الزياتين، اليوم، عن تجديد عقد اللاعب معتز شوشان لمدة موسمين.
يذكر ان الترجي الجرجيسي، العائد الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، يستعد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب انيس بوجلبان.

...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291341


babnet
رئاسيات 2024

J- 75

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 19:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*