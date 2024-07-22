الترجي الجرجيسي يعزز صفوفه بالحارس سيف الدين الشرفي

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اعلن الترجي الجرجيسي، اليوم الاثنين، تعاقده مع الحارس السابق للنادي الافريقي واتحاد بن قردان سيف الدين الشرفي لمدة عام واحد.

كما اعلن نادي عاصمة الزياتين، اليوم، عن تجديد عقد اللاعب معتز شوشان لمدة موسمين.

يذكر ان الترجي الجرجيسي، العائد الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، يستعد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب انيس بوجلبان.





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