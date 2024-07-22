الالعاب الاولمبية 2024 - "ظروف اقامة طيبة في شقق جديدة ونظيفة في القرية الاولمبية" ( رئيس الوفد التونسي رضا المناعي )

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قال رضا المناعي رئيس الوفد الرياضي التونسي المشارك في الالعاب الاولمبية2024 التي تفتتح يوم 26 جويلية الجاري بباريس ان ظروف الاقامة جيدة في القرية الاولمبية التي تتوفر على مقرات اقامة نظيفة وجديدة مشيرا الى ان القرية تشهد توافدا متزايدا للرياضيين . وافاد انه تسجيل التحاق قرابة 2200 شخصا اليوم من اعضاء مختلف الوفود الذين استقروا بالقرية الاولمبية بباريس.



واوضح المناعي في تصريح لوكالة "وات" من باريس اليوم ان 8 رياضيين من الوفد الرياضي التونسي فضلا عن عدد من المرافقين والفنيين واعضاء الطواقم المختلفة التحقوا بالقرية الاولمبية بباريس في انتظار التحاق المبارز فارس الفرجاني مساء اليوم الاثنين .

وكان اول فوج من الوفد الرياضي التونسي الذي يقوده رضا المناعي التحق بباريس منذ يوم الخميس الماضي.



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ويذكر ان بقية عناصر الوفد الرياضي التونسي ستلتحق بباريس حسب برنامج المشاركات في الدورة الاولمبية.



وفي ما يتعلق بحفل الافتتاح المقرر ليوم 26 جويلية الجاري على نهر السين اوضح رئيس الوفد انه بحلول يوم حفل الافتتاح يكون عدد اعضاء الوفد التونسي من رياضيين ومرافقين وطواقم مختلفة قد بلغ 32 عضوا تقريبا .

وقال ان 29 عضوا من الوفد سيشاركون في الاستعراض الرسمي في الحفل الافتتاحي مبينا ان الرياضيين الذين سيخوضون منافساتهم في اليوم الموالي لحفل الافتتاح ( 26 جويلية ) سيتم تمكينهم من الراحة تجنبا لارهاق محتمل بمناسبة الحفل الاقتتاحي .

ويذكر ان خديجة الكريمي وأحمد سليم الجماعي سينالان شرف حمل الراية التونسية في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية باريس 2024



ومن جهة اخرى اوضح رضا المناعي ان الرياضيين التونسيين يواصلون تدريباتهم في ظروف طيبة. مضيفا ان الرامية الفة الشارني باشرت تدريباتها وكذلذ رحاب الوليد التي ستكون اول تونسية تدخل المنافسات يوم الخميس المقبل اي قبل يوم واحد من حفل الافتتاح.

وفي سياق متصل اشار المناعي الى انه بعد ان سجلت درجات الحرارة ارتفاعا في الايام الماضية فقد سجلت تراجعا في اليومين الماضيين.

ويذكر ان بقية عناصر الوفد الرياضي التونسي ستلتحق بباريس حسب برنامج المشاركات في الدورة الاولمبية.وفي ما يتعلق بحفل الافتتاح المقرر ليوم 26 جويلية الجاري على نهر السين اوضح رئيس الوفد انه بحلول يوم حفل الافتتاح يكون عدد اعضاء الوفد التونسي من رياضيين ومرافقين وطواقم مختلفة قد بلغ 32 عضوا تقريبا .وقال ان 29 عضوا من الوفد سيشاركون في الاستعراض الرسمي في الحفل الافتتاحي مبينا ان الرياضيين الذين سيخوضون منافساتهم في اليوم الموالي لحفل الافتتاح ( 26 جويلية ) سيتم تمكينهم من الراحة تجنبا لارهاق محتمل بمناسبة الحفل الاقتتاحي .ويذكر ان خديجة الكريمي وأحمد سليم الجماعي سينالان شرف حمل الراية التونسية في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية باريس 2024ومن جهة اخرى اوضح رضا المناعي ان الرياضيين التونسيين يواصلون تدريباتهم في ظروف طيبة. مضيفا ان الرامية الفة الشارني باشرت تدريباتها وكذلذ رحاب الوليد التي ستكون اول تونسية تدخل المنافسات يوم الخميس المقبل اي قبل يوم واحد من حفل الافتتاح.وفي سياق متصل اشار المناعي الى انه بعد ان سجلت درجات الحرارة ارتفاعا في الايام الماضية فقد سجلت تراجعا في اليومين الماضيين.