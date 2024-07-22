النادي الافريقيي يعلن رسميا ضم المدافع حمزة بن عبدة الى غاية 2027

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اعلن النادي الافريقي اليوم الاثنين بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية تعاقده مع لاعب الملعب التونسي حمزة بن عبدة الى غاية 2027.

ويشعل حمزة بن عبدة (29 عاما) مركز متوسط دفاع وهو يعتبر خامس صفقة يقوم بها النادي الافريقي خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد المدافع ياسين بوعبيد ولاعبي الوسط معتز الزمزمي والاوغندي كينيث سيماكولا والمهاجم حمزة الخضراوي.

ويستعد النادي الافريقي للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب الفرنسي دافيد بيتوني.





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