توزر: انخفاض في عدد الحرائق بالواحات مقارنة بالصائفة الفارطة بفضل الاستعدادات المسبقة

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سجل عدد الحرائق التي تشهدها الواحات في ولاية توزر، خلال الصائفة الحالية، تراجعا بالمقارنة مع الأرقام المسجلة لدى مصالح إدارة الحماية المدنية في صائفة 2023، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بلال الوصيفي.

وذكر المصدر ذاته لصحفية "وات"، أن عدد الحرائق في الواحات، التى تعتبر ثروة فلاحية وغابية، تراجع في شهر جوان الماضي من 33 حريقا إلى 31 حريقا، كما تراجعت من 35 حريقا العام الماضي إلى 18 حريقا، في شهر جويلية (منذ بداية الشهر إلى اليوم)

وأوضح أن التراجع في عدد الحرائق صاحبه تراجع في حجم الخسائر من حيث المساحة والامتداد وكذلك عدد أصول النخيل المتضررة، وذلك بفضل التحضيرات والاستعدادات المسبقة والتى من ضمنها حملات التحسيس التي وجهت للفلاحين واحتياطات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث التى عقدت اجتماعات تحضيرية تم على إثرها تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية وإعطاء الأولوية المطلقة في التدخل.

كما تم في السياق ذاته، تنفيذ عمليات بيضاء من طرف مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية ومعاينة الواحات وتحسيس الفلاحين بما يتوجب القيام به خاصة أثناء عمليات تنظيف الواحات وأخذ الاحتياطات اللازمة، وقد تم للغرض تنظيم سلسلة من الأيام التحسيسية للفلاحين، فضلا عن مجموعة من التحضيرات منها المتعلقة بإعداد الإطار البشري وتخصيص فصيل يكون على ذمة الحرائق دون غيرها وصيانة المعدات وتفقدها، بحسب تأكيد المصدر ذاته.