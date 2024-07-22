قبلي: الاستعداد لانجاز برامج في السياحة الشاطئية ومشاركة عدد من دور الشباب في البرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية

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تستعد المندوبية الجهوية للشباب والرياضة لانجاز سلسلة من البرامج الجهوية للسياحة الشاطئية تجمع بين الترفيه والتكوين لفائدة 70 شابا وشابة، وفق المنسق الجهوي للانشطة الشبابية والصيفية بالمندوبية علي بن خليفة



واوضح بن خليفة، صباح اليوم الاثنين، لصحفي "وات" ان المصيف الجهوي الاول سينطلق يوم 2 اوت المقبل ليتواصل الى يوم 9 من الشهر ذاته، بمركز الاصطياف حاسي الجربي بجزية جربة، لفائدة 25 شابا وشابة، وسيكون المصيف الثاني "مصيف الابداع" خلال الفترة من 19 الى 24 اوت بالمركب الشبابي بنابل، لفائدة 45 شابا وشابة مع 5 اطارات مرافقة

واشار الى ان المصائف والبرامج الشبابية الصيفية، تهدف الى تمكين المستفيدين من الاستمتاع بالوقت الحر والسباحة واكتشاف اماكن جديدة، اضافة الى المشاركة في الاكاديميات والبرامج التي يتم تنظيمها من قبل الاطارات المشرفة على هذه المصائف، والتي تعتمد على منهجية جديدة توختها وزارة الاشراف تجعل من هذه الانشطة ذات جانب تكويني في بعث المشاريع والابداع وصقل المواهب الشبابية واكتشاف المواهب الجديدة مع تكوين في استعمال الذكاء الاصطناعي.



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وفي ذات الاطار، بيّن ان هذه الاكاديميات والبرامج التكوينية، تمثل تتويجا للانشطة التي يتم انجازها بالورشات والنوادي بالمؤسسات الشبابية، الامر الذي يساعد في مزيد تاطير رواد دور مختلف هذه المؤسسات وتبادل الافكار في ما بينهم.

يشار الى ان عددا من دور الشباب بالجهة، على غرار دار الشباب بنويل من معتمدية دوز الجنوبية وداري الشباب بكل من بشلي والبليدات من معتمدية قبلي الجنوبية، يشاركون منذ مطلع الشهر الجاري في البرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية، الذي مكن رواد هذه المؤسسات الشبابية من التحول الى عدة اماكن بعدد من الولايات على غرار ولاية صفاقس (جزيرة قرقنة) وولاية بنزرت.