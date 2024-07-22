بنزرت: نشوب حريق في مصنع الكرتون بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل

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افاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي، انه تم تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة، اليوم الاثنين، وذلك في اطار العمل على اخماد حريق بمصنع مختص في رسكلة واعداد مادة الكرتون، بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل.



وبين المصدر ذاته لصحفي "وات"، انه تم استنفار الوسائل اللوجستية والاطار البشري المختص للحد من تداعيات الحريق، من خلال توجيه ثلاث شاحنات إطفاء من الحجم الكبير مزودة بمواد مختصة للغرض، علاوة على التي "تراكس" وبقية التجهيزات الضرورية، حيث تم حصر موقع الحريق داخل المصنع ومنع انتشاره في بقية الفضاءات وبمحيط المنطقة.

وأضاف ان الحريق لم يخلف اضرار بشرية، باستثناء ما أتت عليه النيران من مواد ورقية وكرتون، مؤكدا حرص فريق الإطفاء على حصر النيران والسيطرة الكاملة عليها، بالتوازي مع بقية الإجراءات الأمنية الواجبة في الغرض.



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يشار الى ان ذات المصنع كان شهد نشوب حريق مماثل نهاية شهر جوان الفارط، وتم الاستعانة بمصالح الحماية المدنية ببنزرت للسيطرة التامة على النيران وإنقاذ مختلف الفضاءات والاليات المستعملة بالمصنع وبالتالي الحفاظ على ديمومة مواطن الشغل ونسق الإنتاج به، بحسب تأكيد ذات المصدر.