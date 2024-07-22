حزب "آفاق تونس" يدعو منتسبيه إلى منح التزكيات للمترشّحين للرئاسية من "العائلة الديمقراطية المدنية"

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دعا حزب آفاق تونس، في بيان اليوم الإثنين، منتسبيه إلى "المشاركة بكثافة" في منح التزكيات للمترشّحين للانتخابات الرئاسية "المنتمين إلى العائلة الديمقراطية المدنية" وجعل هذا الاستحقاق تعدّديا وتنافسيّا.



وأكد الحزب، في بيانه الصادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، على ضرورة العمل المشترك صلب "العائلة المدنية" لإنفاذ المعايير الديمقراطية تمهيدا لخوض هذه الانتخابات.





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كما طالب بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين وتمكين المترشحين منهم للانتخابات الرئاسيّة من كامل وثائقهم القانونية لاسيما منها "البطاقة عدد 3" وضمان المعاملة المتساوية بينهم وجعل الشعب يختار بكل حريّة ومسؤولية رئيسه القادم.



وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضعت يوم 21 جويلية الجاري على ذمة جميع الناخبين استمارات تزكية الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بموقعها الرسمي وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وبمقرات الهيئة الجهوية والمحلية بالداخل ومقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.



وعلى المترشح للانتخابات الرئاسية، التي ستجرى يوم 6 أكتوبر 2024، تقديم تزكيات من عشرة أعضاء من مجلس نوّاب الشعب، أو أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب مرسّم في سجل الناخبين موزّعين على الأقلّ على عشر دوائر انتخابيّة تشريعيّة، على ألاّ يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكلّ دائرة منها.



ويفتح باب إيداع الترشحات ابتداء من 29 جويلية 2024 ويغلق يوم 6 أوت 2024.