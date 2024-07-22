وزيرة البيئة: مشروع أمر متعلق بالفرز الانتقائي الإجباري للفضلات سيدعم الاقتصاد الدائري

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أعدت وزارة البيئة بالتنسيق مع الأطراف المعنية مشروع أمر متعلق بالفرز الانتقائي للفضلات وهو حاليا في مرحلة التشاور وفق ما أفادت اليوم في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي مهداوي .



وأوضحت وزيرة البيئة ، أنّ مشروع هذا الأمر قائم على إجبارية الفرز الانتقائي على كلّ المهنيين أي لابّد من فرز النفايات قبل تجميعها وهو معمول به في بعض الحالات غير أنّه ليس إجباريا

وبينت أهمية هذا الأمر في التقليص من إزعاجات النفايات، ومساعدة الاقتصاد الدائري إذ يمكن عند الفرز رسكلة مواد كالبلاستيك والأليمينوم والبلور وغيرها .



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وأضاف المدير العام للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة هادي الشبيلي ، خلال افتتاح الأيام الإعلامية للنائب الإيكولوجي اليوم بالمنستير أنّ الفرز سيكون إجباريا لدى المؤسسات والمصانع والمستشفيات واختيار لدى البلديات .

وتعمل وزارة البيئة على تطوير القوانين إذ لديها مشاريع نصوص تدعم الاقتصاد الدائري والمسؤولية الموسعة للمنتج، وتثمين الفوسفوجيبس إذ سيقع اقتراح إيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر وتثمينه في المجال الفلاحي والصناعي والطرقات.

وتلقى كمية بين 3 و4 مليون طن من الفوسفوجيبس في خليج قابس الذي يعدّ أفضل منطقة لمعشبات البوزيدونيا في المتوسط. كما سترفع وزارة البيئة قريبا إلى مجلس نواب الشعب مجلة البيئة حسب هادي الشبيلي .