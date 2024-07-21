جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا تنظم منتدى "تونيزيا غلوبل فوروم" يوم 23 جويلية 2023

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تنظم جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا، يوم 23 جويلية 2024، بتونس، منتدى "تونيزيا غلوبل فوروم"، وهي تظاهرة تسعى الى حشد الكفاءات التونسية من المغتربين بالخارج ومنظومات الاعمال للمؤسسات والتجديد والربط بين الفاعلين القادرين على احداث تغييرات بالبلاد وتحقيق إشعاعها في العالم.





ويجمع هذا المنتدى الذي اتخذ له شعار "المغتربون: قوّة دافعة للتّغيير ولإشعاع تونس" زهاء 1500 مشارك وما لا يقل عن 100 مؤسسة ناشئة ومجموعة مؤسسات وهياكل وطنية ومؤسسات دولية، في فضاء عرض يتسم بالديناميكية وبجلسات مفتوحة وورشات تفكير ولقاءات مهنية ثنائية، وفق الجمعية، التي أفادت ان الامر يتعلق بتعريف الجالية التونسية المغتربة بالخارج برهانات التنمية في تونس.



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وينتظم هذا المنتدى بالتعاون مع صندوق الودائع والامانات، وهو يتطلع الى ان يكون "موعدا هاما" في برنامج تظاهرة "شهر المغتربين" الذي يتمثل في تنظيم سلسلة من التظاهرات خلال الفترة الممتدة من 15 جويلية الى 15 اوت 2024، بغاية جعل فترة عطلة التونسيين المغتربين عبر مختلف انحاء العالم، فرصة لاعادة ربط شبكات الكفاءات بالرهانات والديناميكيات المستقبلية لتونس، وفق المصدر ذاته



وسيشهد هذا المنتدى تقديم نتائج دراسة حول التزام ومساهمة الجالية التونسية المغتربة بالخارج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس، وذلك بالشراكة مع برنامج "افاق" للمنظمة غير الحكومية "سويس كونتاكت".



ويمكن اعتماد نتائج هذا البحث كمنطلق من اجل الاعداد المشترك لاستراتيجية وطنية لحشد الجالية التونسية المقيمة بالخارج، علاوة على عرض مقترحات واقعية ترمي الى تعزيز التزام التونسيين عبرالعالم وتطوير مساهاماتهم وتاثيراتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس.



وينتظم منتدى "تونيزيا غلوبال فوروم" ببادرة من التحالف العالمي للكفاءات التونسية، المحدث في جويلة 2023 من طرف جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا وجمعيات الكفاءات التونسية الناشطة خاصة في تونس وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة الامريكية وكندا والشرق الأوسط.



وتتنزل التظاهرة المبرمجة ليوم 23 جويلية الجاري بتونس، ضمن سلسلة من الايام التي برمجها التحالف العالمي للكفاءات التونسية والتي انتظمت بعد في باريس، سبتمبر 2023، ولندن، نوفمبر 2023، وميونيخ، فيفري 2024، وتلك المزمع تنظيمها بلوزان في سبتمبر 2024 ومونريال في أكتوبر 2024.